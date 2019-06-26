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Iğdır'da teröristler taciz ateşi açtı

Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı’na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Türkiye-Nahçıvan Dilucu Sınır Kapısı'na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Dilucu Sınır Kapısı'na teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler İran tarafına kaçtı. Dilucu Gümrük Müdürlüğü'ne isabet eden bazı mermiler camları kırarken, güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

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