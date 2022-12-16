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Iğdır'da tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Iğdır’da okula gitmek için yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki kız çocuğu, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Iğdır'da okula gitmek için yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki kız çocuğu, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Aralık ilçesi Hasanhan köyünde 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Şilan Gürçek, sabah okula gitmek için evden çıktı. Gürçek, arkadaşları ile yolun karşısında bulunan okula geçmek istedi. İddiaya göre yol ortasında köpeklerin saldırısı sonrası tedirgin olup geri dönen Gürçek'i yoğun sisten dolayı fark etmeyen İran plakalı tır, çocuğa çarptı. Kazada Şilan Gürçek olay yerinde hayatını kaybetti. Iğdır Devlet Hastanesi morguna getirilen Gürçek'in cenazesinin otopsi sonrası yakınlarına teslim edileceği belirtildi. Gürçek'in cenazesinin Hasanhan köyü mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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