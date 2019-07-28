Iğdır'da trafik eğitimleri devam ediyor

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 50 Kur'an kursu öğrencisine trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz dönemi Trafik Eğitimleri kapsamında Iğdır'da hizmet veren Camilerde toplam 50 Kur'an kursu öğrencisine Trafik Eğitimi verdi. Öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacı ile her hafta düzenli olarak, camilerde Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik eğitimlerin devam edeceği belirtildi.