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Iğdır'da Trafik Haftası etkinliği

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi.


Iğdır merkez Zübeyde Hanım bulvarında çeşitli okullardan 200 öğrenci ile “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganı ile farkındalık yürüyüşü yapıldı.


Öğrencilere maket araçlar ile trafik eğitim pistinde yaya öncelikli trafik eğitimi verildi. Trafik kültürünü, farkındalığını oluşturmak ve devamlılığını sağlamak üzere Trafik Haftası süresince 181 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere sürekli olarak duyarlılık ve farkındalık eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

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