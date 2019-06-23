Iğdır'da trafik kazası : 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerinde Iğdır istikametine seyir halinde olan Murat Temel yönetimindeki 04 AAC 878 plakalı otomobil şarampole uçtu. Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilde sıkışan Murat Temel yaralandı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve ekipler tarafından çıkarılan Murat Temel, ilk müdahalenin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.