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Iğdır'da trafik kazası: 2 yaralı

Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Iğdır-Karakoyunlu karayolu üzerinde meydana geldi. Iğdır'dan Karakoyunlu istikametine seyir halinde olan 61 KS 239 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan 76 AAD 627 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada otomobil içinde sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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