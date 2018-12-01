Iğdır'da trafik kazası: 7 yaralı

IĞDIR (İHA) – Iğdır'ın merkez ilçesine bağlı Suveren köyü yakınlarında meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt karayolu Suveren köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AAD 65 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 F 8947 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın koyun sürüsüne çarpmamak için yapılan manevradan meydana geldiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.