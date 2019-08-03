İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da trafik kazası

Iğdır’da hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Iğdır'da hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Iğdır-Doğubayazıt karayolu Asri Mezarlık önünde meydana geldi. Doğubayazıt istikametinden Iğdır istikametine seyir halinde olan 56 AH 689 plakalı araç, Asri Mezarlık önünde park etmiş 76 AL 593 plakalı başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hızını alamayan araç mezarlık kenarında bulunan ağaç direğe çarparak durdu. Sürücüler kazada yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.