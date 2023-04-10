Iğdır'da Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yılı programı

Iğdır'da Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Belediyesi önünde çelenk sunma programı düzenledi. Program, İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca'nın Atatürk anıtına çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, bir konuşma yaptı. Yonca konuşmasında, "Kuruluşundan bugüne milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için suç ve suçlulara karşı özveriyle sürdürdüğümüz mücadelemiz aynı anlayış ve kararlılıkla devam etmektedir. Teşkilatımızın tüm mensupları için büyük Türk milletine hizmet etmek en kutsal görevdir. Cumhuriyet'imizin 100. yılında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak gecesini gündüzüne katan, her türlü zorlukla mücadele eden kahraman silah arkadaşlarımı sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyor ve günlerini kutluyorum. 6 Şubat 2023 günü meydana gelen Cumhuriyet tarihimizin en büyük ve en yıkıcı afeti olan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara ve aziz milletimize sabır diliyorum" dedi.

Programa; Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, kurum amirleri ve polisler katıldı.