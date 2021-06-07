Iğdır'da Tuz Terapi Merkezi hizmete açıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sağlık turizmine kazandırılması için başlatılan Tuz Terapi Merkezi projesi tamamlanarak, halkın hizmetine sunuldu.

Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl Özel İdaresi, Tuzluca Kaymakamlığı (Köylere Hizmet Götürme Birliği) ile Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) destek ve katkılarıyla hayata geçirilen Tuz Terapi Merkezi projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Sağlık turizmine kazandırılması için başlatılan projenin hayata geçirilmesiyle birlikte vatandaşlar 12 dönümlük alana kurulan Tuz Terapi Merkezi'ne büyük ilgi gösterdi. Bu proje ile zatürre, astım, bronşit, sedef hastalığı, öksürük, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, nezle, KOAH, uyku bozuklukları, depresyon, cilt hastalıkları ve sinüzit gibi hastalıkların tedavi edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Tuz Terapi Merkezi ziyaretçilerine haftanın 6 günü açık olacak şekilde hizmet verecek. Girişler şehit ve gazi yakınları için ücretsiz olurken, öğrenciler için 5 TL, yetişkinler için de 10 TL olarak belirlendi.