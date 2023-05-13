İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da uçamaz halde bulunan Su Çulluğu kuşu tedavi altına alındı

Iğdır’ın Aralık ilçesi Yukarı Çamurlu köyünde vatandaşlar tarafından bulunan Su Çulluğu kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Yukarı Çamurlu köyünde vatandaşlar tarafından bulunan Su Çulluğu kuşu tedavi altına alındı.


Iğdır'ın Aralık ilçesi, Yukarı Çamurlu köyünde duyarlı vatandaşlar uçamaz halde bir Su Çulluğu kuşu buldu. Vatandaşlar Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine haber verdi. Köye giden ekipler Su Çulluğu kuşunu alarak tedavi etti.


Ekipler tarafında tedavi edilen Su Çulluğu kuşu tedavisi bittikten sonra tekrar doğaya bırakılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.