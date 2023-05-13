Iğdır'da uçamaz halde bulunan Su Çulluğu kuşu tedavi altına alındı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Yukarı Çamurlu köyünde vatandaşlar tarafından bulunan Su Çulluğu kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi, Yukarı Çamurlu köyünde duyarlı vatandaşlar uçamaz halde bir Su Çulluğu kuşu buldu. Vatandaşlar Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine haber verdi. Köye giden ekipler Su Çulluğu kuşunu alarak tedavi etti.

Ekipler tarafında tedavi edilen Su Çulluğu kuşu tedavisi bittikten sonra tekrar doğaya bırakılacak.