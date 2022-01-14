İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi yakalandı

Iğdır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Farklı adreslere yapılan operasyonlarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 12 şüphelinin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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