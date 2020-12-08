İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında 2 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında Suveren Jandarma kontrol noktasında arama yaptı. Şüpheli 2 araçta yapılan kontrol ve aramalar neticesinde 40 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.