Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında, icra ettiği operasyon ve yol aramalarında, İl dışından Iğdır iline uyuşturucu madde getirmeye çalışan 4 şüpheli yakaladı. Farklı tarihlerde 4 şüpheli şahıs yakalanırken, 59 gram metamfetamin ile 1,4 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.