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Iğdır'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 7 kişi yakalandı

Iğdır ve diğer illerde yapılan uyuşturucu operasyonunda toplam 7 kişi yakalandı.


Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Iğdır ve diğer illerde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Iğdır'da 5 diğer illerde ise 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli şahısların evlerinde yapılana aramada; 26,35 gram metamfetamin maddesi, 101,33 gram toz esrar maddesi, 2,63 gram eroin maddesi, 0,79 gram Afyon sakızı maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği kartuşu, 93 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3 kişi tutuklanırken 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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