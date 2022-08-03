İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da uzun namlulu silah ele geçirildi

Iğdır’da bir takside yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi, olay ile ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Iğdır'da bir takside yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi, olay ile ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları çerçevesinde, Yaycı köyü bölgesinde yapılan yol kontrolünde bir taksi durduruldu. Durdurulan takside arama yapan güvenlik güçleri araçta uzun namlulu silah ile 2 şarjör ele geçirdi.


Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.