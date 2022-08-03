Iğdır'da uzun namlulu silah ele geçirildi

Iğdır'da bir takside yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi, olay ile ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları çerçevesinde, Yaycı köyü bölgesinde yapılan yol kontrolünde bir taksi durduruldu. Durdurulan takside arama yapan güvenlik güçleri araçta uzun namlulu silah ile 2 şarjör ele geçirdi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.