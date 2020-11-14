İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da veteriner klinikleri denetlendi

Iğdır’ın Aralık ilçesinde bulunan özel veteriner hekim klinikleri denetlendi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan özel veteriner hekim klinikleri denetlendi.


Aralık İlçesinde faal durumda olan Veteriner Hekim Muayene ve Poliklinikler denetlendi. Muayene ve Poliklinik Yönetmeliği gereğince gerçekleştirilen denetimlere ayrıca Aralık İlçe Müdürü Erhan Eroğlu, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yılmaz Bertan ile teknik personeller katıldı. Denetimlerde polikliniklerde bulunan mevcut ilaç ve aşıların kontrolleri sistem üzerinden yapıldı. Eksik ve hatalı bulunan durumlar için klinik çalışanlarına uyarılarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.