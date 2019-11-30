Iğdır'da vidanjör devrildi: 2 yaralı

Iğdır'da bir vidanjörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Enginalan köyünde meydana geldi. Iğdır Belediyesine ait 76 DH 162 plakalı vidanjör, şehir merkezine doğru hareket halindeyken yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü ile yanında bulunan bir belediye çalışanı yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.