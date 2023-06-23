Iğdır'da yağan dolu ekili alana zarar verdi

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde dün etkili olan sağanak ve dolu, köydeki ekili sebzelere ve ekin tarlalarına zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, ekili olan sebze ve tarlalar büyük zarar gördü. Yeni yetişmeye başlayan ve doludan zarar gören sebzeler ve biçimine kısa süre kalan tarlalar, çiftçiler tarafından cep telefonu ile kamerası ile çekildi.