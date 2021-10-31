Iğdır'da dün öğle vaktinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor.

Iğdır'da yağmur etkili oluyor. İşe giden vatandaşlar bir an önce işlerine gitmek için çaba gösterirken, hafta sonu olmasından dolayı pek çok vatandaş ise evlerinden çıkmadı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirtirken, Erzurum, Kars ile Ağrı'nın batı kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı, Iğdır dahil diğer yerlerde ise aralıklı yağmur ve sağanağın etkili olacağını duyurdu. Sıcaklık ise mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredecek.