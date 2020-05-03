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Iğdır'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Iğdır’da günlerdir süren yoğun yağışlar sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Iğdır'da günlerdir süren yoğun yağışlar sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.


Iğdır'da bir haftadır süren yoğun yağışlar, öğlen saatlerinden sonra etkisini hızlandırarak yaklaşık bir saat boyunca yağdı. Yağış sonrası çukur alanlar birer göllete döndü. Yağmur sonrası güneş ışınlarının, sis bulutları ve yağmurun üzerine yansıması ile oluşturduğu gökkuşağı ise görsel bir şölen oluşturdu. Çift şekilde belirlenen gökkuşağından biri net olarak görüntülendi. Yedi ayrı renkli görünümü ile gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı.

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