Iğdır'da yağmur ve sis etkili oluyor

Iğdır'da il genelinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde yağmur ve sis birden etkili oluyor.

Iğdır'da bu yıl kar yağışı az olurken çiftçinin gözü kulağı meteorolojinin vereceği yağış haberindeydi. İki gün önce il genelinde yağmur etkili olmaya başlarken bugün itibari ile yağış etkisini artırdı. Yağan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşatırken cadde ve sokaklara hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmurdan ıslanırken, yağışlı havanın belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Şehir merkezi yağmur ile uğraşırken yüksek kesimlerde sis de etkisini gösterdi. Iğdır-Doğubayazıt yolunda bazı yerlerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.