Iğdır'da yapılan otogarda sona gelindi

Iğdır'da şehirler arası otobüsler için yapılan otogarda sona gelindi.

Iğdır Belediyesi tarafından Doğubayazıt-Iğdır yolu üzerinde 2022 yılında yapımına başlanan şehirler arası otobüs otogarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı devam eden otogar 12 bin 187 metrekare toplam alandan oluşurken bin 609 metrekare kapalı alan bulunuyor. Otogarda 13 bilet gişesi yer alıyor. Yapımı devam eden otogar kısa sürede bitirilerek hizmete açılacağı belirtildi.