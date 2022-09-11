İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da yapımı devam eden seralarda sona gelindi

Iğdır’da proje çerçevesinde yapımı devam eden seralarda sona gelindi.

Iğdır'da proje çerçevesinde yapımı devam eden seralarda sona gelindi.


Iğdır Küllük Köyü ve Melekli Beldesinde yapımı devam eden “Iğdır Gelişiyor Seralarda Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor” projesi çerçevesinde hayata geçirilen seralarda sona gelindi. Kurulumun son aşamalarına gelen toplamda 10 Bin metrekare olan 2 adet sera ile kentte seracılık oluşumunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yapımı bitecek sera projelerinde sonbahar döneminde üretim hedefleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.