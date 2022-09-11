Iğdır'da yapımı devam eden seralarda sona gelindi

Iğdır'da proje çerçevesinde yapımı devam eden seralarda sona gelindi.

Iğdır Küllük Köyü ve Melekli Beldesinde yapımı devam eden “Iğdır Gelişiyor Seralarda Üretim Kınalı Eller İle Buluşuyor” projesi çerçevesinde hayata geçirilen seralarda sona gelindi. Kurulumun son aşamalarına gelen toplamda 10 Bin metrekare olan 2 adet sera ile kentte seracılık oluşumunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yapımı bitecek sera projelerinde sonbahar döneminde üretim hedefleniyor.