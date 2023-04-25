Iğdır'da yaralı halde bulunan ekin kargası tedavi altına alındı

Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ekin kargası ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır merkezde vatandaşlar yaralı halde bir ekin kargası gördü. Ekipler durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine ekin kargasını alarak tedavi etti. Tedavi altına alınan ekin kargası tedavisi ve beslenmesi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak.