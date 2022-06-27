İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da yaralı leylek tedavi altına alındı

Iğdır’ın Halfeli beldesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.

Iğdır'ın Halfeli beldesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.


Iğdır'ın Halfeli beldesinde vatandaşlar yaralı halde bir leylek buldu. Vatandaşlar Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Beldeye giden ekipler leyleğin kanadında hafif şekilde yaralandığını tespit etti. Leyleği teslim alan ekipler leyleğin bakım ve beslemesini yaptı. Bakım ve beslemesi yapılan leyleğin tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.