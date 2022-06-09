Iğdır'da yaralı leylek yavrusu tedavi altına alındı

Iğdır'ın Melekli beldesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek yavrusu, tedavi altına alındı.

Iğdır Melekli beldesinde vatandaşlar yaralı halde bir leylek yavrusu buldu. Yaralı leylek yavrusunu alan vatandaşlar hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi. Yaralı leylek yavrusunu teslim alan ekipler yaralı yavrunun tedavi ve beslemesini yaptı. Yaralı leylek yavrusu iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacak.