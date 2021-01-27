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Iğdır'da yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Iğdır’da duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır'da duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.


Iğdır Halfeli beldesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan puhu kuşu, tedavisinin ve bakımının yapılması için Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tedavisi yapılmak üzere puhu kuşunu Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim etti.

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