İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili 7 gözaltı

Iğdır’ın Aralık ilçesi Gödekli köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen silahlı kavga ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödekli köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen silahlı kavga ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.


Aralık ilçesine bağlı Gödekli köyünde dün gece iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada R.A. hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olayın büyümemesi için köyde ve hastane etrafında güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için de çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 zanlı jandarma ekiplerince yakalanarak Aralık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olay ile ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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