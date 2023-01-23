Iğdır'da yaz ayında üretilen ürünler kış ayında satılıyor

Iğdır'da yöreye özgü ürünler yaz ayında toplanıp üretilerek kış ayında da satışı yapılıyor.

Sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullarından dolayı birçok tarım ürününün yetiştirildiği, "Doğu'nun Çukurova'sı" Iğdır'da yaz ayında toplanan ürünler kış ayında ekonomiye katkı sağlıyor. Iğdır Girişimci Kadınlar Kooperatifi tarafından yaz ayında üretilen reçeller, marmelatlar, kompostolar kış ayında farklı satış alanlarında müşteri ile buluşturuluyor. Yaz ayında dağlarda yetiştirilen kuşburnu, kekik, dağ çayı gibi ürünlerde yine kış ayında satışa sunuluyor. Kadın kooperatifi bu ürünler ile hem kendi ev ekonomilerine katkı sağlarken hem de organik ürünleri vatandaşlara ulaştırıyor. Ayrıca kooperatif ürettikleri turşularını da kendi satış alanlarında yaptıkları mantı, gözleme vb. yemekler ile müşteriye sunuyor. Sabah kahvaltılarında ürettikleri ürünler yer alırken sıcak içeceklerin içinde dağ çayı ve kuşburnu da yer alıyor.

Iğdır Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Sevda Çakmak bütün ürünlerinin doğal olduğunu söyleyerek; “Ürünlerimiz Iğdır'ın doğal ürünleridir. Biliyorsunuz Iğdır meyve sebzesi çok olan bir ilimizdir. Bundan dolayı biz bütün ürünlerin üretimini yapıp şimdi de kış döneminde de satış noktamız da bunların satışını gerçekleştirmekteyiz. Bitkilerimizi Tuzluca'nın dağlarında kadınlarımız toplayarak bize getirdiler. Burada onların satışını yapıyoruz. Reçellerimiz, kompostolarımız, marmelatlarımız var. Kuşburnumuz var ondan sonra yaptığımız turşumuz var kendimiz yapıyoruz. Gördüğünüz her şey kendimizin ürettiği doğal ürünlerdir. Buraya zaten gelen müşterilerimiz ürünlerimizi görüyorlar, tadıyorlar. Daha çoğunlukta istedikleri şeyleri biz onlara veriyoruz tadıyorlar. Burada gözleme, mantı da yapıyoruz. Ekstradan onun yanında kendi yaptığımız ev turşumuzu ikram ediyoruz. Kendi kuşburnu çayımızı ikram ediyoruz. Bu şekilde müşteriler ürünlerimizi hem tatmış oluyorlar hem de deneyip o şekilde de almış oluyorlar” dedi.