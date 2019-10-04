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Iğdır'da yeni kurulan seralar ziyaret edildi

Iğdır’da yılın her mevsimi üretim yapılabilmesi ve yörede seracılığın gelişmesi için yapılan çalışmalar yerinde incelendi.

Iğdır'da yılın her mevsimi üretim yapılabilmesi ve yörede seracılığın gelişmesi için yapılan çalışmalar yerinde incelendi.


Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince projesi hazırlanarak yüzde 50 hibe destekli olarak talepte bulunan yetiştiriciler için kurulumu gerçekleştirilen seralar ekipler tarafından ziyaret edilerek incelendi.


Ziyarette işletme sahipleri ile sohbet eden İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “İlimiz seracılığının gelişmesi yönünde yapılan çalışmalar nezdinde yöremize örnek teşkil etmesi ve seracılığın yaygınlaşması için yaptığımız yüzde 50 hibe destekli seralarımızın çiftçilerimize bol ürün ve bereket getirmesini diliyorum. Az alanda, kısa sürede, sürekli ve emeğin karşılığını veren bu tesislerin İlimizde yaygınlaşması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.

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