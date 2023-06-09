Iğdır'da yeni yol ve içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Iğdır'da imar yolu ve içme suyu yeni hattı olmayan Emek mahallesinde çalışmalar devam ediyor.

Iğdır Belediyesi tarafından şehir genelindeki mahallerde yeni imar yolu ve içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Emek Mahallesinde imara göre yeni yollar açarken içme suyu için de çalışmalarını sürdürüyor. Şehir genelinde bugüne kadar 62 bin 173 metre yeni şebeke suyu hattı çekildi. Çalışmaların ileriki dönemde aynı hızda diğer mahallelerde devam edeceği öğrenildi.