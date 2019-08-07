Iğdır'da yol çalışmaları devam ediyor

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde bulunan köy yollarını genişletme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Tuzluca Kamışlı grup yoluna uygulanan beton yol serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, köylerin daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için yapılan çalışmaların ara verilmeden devam edeceğini belirtti. Ünlü, “Kamışlı grup yolunda asfalta göre daha kaliteli olan, iş gücünden tasarruf sağlayan, düşük maliyetli ve uzun ömürlü beton yol serimini gerçekleştiriyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza her türlü hizmeti birinci sınıf kalitede sunmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam edecek, emeği geçenlere teşekkür ediyor ve hayırlı olsun diyorum” dedi.