İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da yüksek kesimlere kar yağıyor

Iğdır’da dün akşamdan itibaren etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

Iğdır'da dün akşamdan itibaren etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.


Meteorolojinin kar uyarısı yapması sonrasında Iğdır'da dünden beri itibaren etkisini gösteren soğuk, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Iğdır merkez köyler olmak üzere Tuzluca'nın birçok köyünde de kar yağışı etkili oldu. Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde dünden beri etkili olan kar yağışı ve sis sonrası güneş yüzünü gösterdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.