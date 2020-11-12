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Iğdır'da yüksek verimli buğday ekimi yapıldı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde Demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek verimli buğday ekimi yapıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek verimli buğday ekimi yapıldı.


Türkiye'nin farklı bölgelerinde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen ve ilk defa dekar başına verimde bin kilogramın üzerine çıkan model çeşit "Hüseyinbey" buğday tohumunun ekimi ilçede ilk defa yapıldı. Aralık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Eroğlu ve Ziraat Mühendisleri tarafından çiftçilere “Hüseyinbey” tohumu hakkında ekimden önce gerekli bilgilendirmeler yapılarak, ekim alanında da gerekli kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra ekim gerçekleştirildi.

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