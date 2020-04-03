İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da yüz koruyucu maska üretimi

Iğdır’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla “Yüz koruyucu siperlik” üretimine başlandı.

Iğdır'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla “Yüz koruyucu siperlik” üretimine başlandı.


Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdür Yardımcısı Yener İldokuz ve Bileşim Öğretmeni Çağrı Toktamışlı, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yüz siperlik maske üretimi için proje hazırladı. Hazırlanan proje ile siperlik maske üretimine başlandı. Iğdır Merkez İnönü İlkokulunun bir sınıfına kurulan 4 adet 3D yazıcı ile üretime devam ediliyor.


Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdür Yardımcısı Yener İldokuz, “Korona virüs tedbirleri kapsamında Bilim Sanat Merkezinde siperlik maske üretiyoruz. Bu maskeleri sağlık çalışanlarımıza dağıtmak üzere müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız bizim için değerlidir. Alınacak her tedbir virüsten daha etkilidir” dedi.


Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 3D yazıcı ile 50 adet siperlik maske üretilerek İl Sağlık Müdürlüğe teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.