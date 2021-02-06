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Iğdır'da yüzde 60 hibeli kayısı fidanı dağıtımı

Iğdır’da "Kayısı Kapama Bahçeleri ile Gelişiyor" projesi kapsamında yüzde 60 hibeli kayısı fidanı dağıtımı yapılacak.

Iğdır'da "Kayısı Kapama Bahçeleri ile Gelişiyor" projesi kapsamında yüzde 60 hibeli kayısı fidanı dağıtımı yapılacak.


Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da hem Türkiye'nin hem de ilin ekonomisine büyük katkı sağlayan ve sarı altın olarak adlandırılan kayısının geniş alanda yer alması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında çiftçilere "Kayısı Kapama Bahçeleri ile Gelişiyor" projesi ile yüzde 60 hibeli kayısı fidani dağıtımı yapılacak. Hibeden yararlanmak isteyen vatandaşlar Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğüne 20 Şubat tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

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