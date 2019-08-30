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Iğdır'da Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da coşku içinde kutlandı.


Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Zübeyde Hanım Bulvarında Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün vatandaş ve askeri birliklerin bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından şiirlerin okunması, halk oyunları ve geçiş töreni ardından program son buldu.


Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Hakkı Alma, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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