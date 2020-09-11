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Iğdır'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Iğdır’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Iğdır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Iğdır Suveren köyü yakınlarında Doğubayazıt - Iğdır yolunda yapımı devam eden yol genişletme çalışmalarından dolayı daralan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt - Iğdır istikametinde seyir halinde olan 1 otomobil ile 2 kamyonet çarpıştı. Olayı gören sürücülerin ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ekipleri, AFAD, Iğdır Belediyesi ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. AFAD ve belediye ekipleri, 3 kişiyi araçlardan yaralı halde çıkardı. Kazada yaralanan 3 kişi Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Iğdır-Doğubayazıt yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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