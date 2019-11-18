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Iğdır'da zırhlı polis aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Iğdır’da zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Iğdır'da zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, TOKİ konutları kavşağında Iğdır Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı. Zırhlı aracın yan yattığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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