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Iğdır'daki düğünlere sıkı denetim

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge kapsamında Iğdır’da sıkı denetimler alındı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelge kapsamında Iğdır'da sıkı denetimler alındı.


İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri” konulu genelgeye göre tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle alınan koranavirüs tedbirlerine bakılacak. Bu kapsamda Iğdır'da sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve belediye zabıta çalışanları düğünlere gelenlere ateş ölçümü yaparak dezenfektan tuttu. Ayrıca davetlilerden maske takmayanlar maske takmaları konusunda uyarıldı.

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