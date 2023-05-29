Iğdır'daki kazada ölen nine ve torun yan yana toprağa verildi

Iğdır'da dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden nine ve torunu, yan yana gözyaşları içinde toprağa verildi.

Iğdır'da dün Süphan Öner yönetimindeki 48 RR 480 plakalı motosiklet ile Eyüp Eman idaresindeki 76 AF 228 plakalı otomobil, Asri Mezarlık önünde çarpışmıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Öner ile otomobil içindeki Latife Eman ve bebek Eyüp Eman olay yerinde hayatını kaybetmişti. Latife Eman ve torunu Eyüp Eman kazanın önünde yaşandığı Asri Mezarlık'ta yan yana gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada yaralanan anne Nursel Eman'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.