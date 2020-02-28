Iğdır'daki okullardan TÜBİTAK-4006 projesine bin 536 başvuru

Geçen yıl başlayan çalışmalar meyvesini vererek proje başvuru sayısındaki artış eğitim-öğretime de olumlu katkı sağladı.Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, yaptığı toplantılarda başarının devam etmesi gerektiği vurgusunda bulundu. Yapılan proje çalışmaları Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin projeler noktasında vermiş olduğu eğitimler de, bu tür projelerin çalışmalarına ciddi katkılar sağladı.