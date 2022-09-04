Iğdır'daki tarım işletmesinde koç katımı yapıldı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Tarım işletmesinde koç katımı yapıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yüzyıllardır bir gelenek olarak devam eden ama son yıllarda unutulan koç katımı geleneği çerçevesinde program düzenlendi. Aralık ilçesi Ağrı Dağı eteğinde yer alan Kazım Karabekir Tarım işletmesinde anaç koyunlara koç katımı yapılarak bugüne kadar koyunlardan ayrı konulan koçlar sürüye katıldı. Bu şekilde kuzuların kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız oluşlarından dolayı, yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amaçlanıyor.