Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarda esrar, uyuşturucu hap, reçine esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.