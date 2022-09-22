Iğdır'dan 400 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 400 göçmen Iğdır'dan uçak ile ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor. Iğdır gönderme merkezinde toplanan 400 göçmen 2 farklı charter seferiyle ülkelerine gönderildi. Göçmenler otobüslere bindirilerek Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan kafile, düzenlenen charter seferleriyle Kabil'e gönderildi. Böylelikle Iğdır'dan bu yıl gönderilen yabancı sayısı 4 bin 397 kişiye ulaştı.