Iğdır'dan deprem bölgesine giden veteriner hekimler geri döndü

Depremin en çok etkilediği Kahramanmaraş'a giderek afetin hemen sonrasında zarar tespit, iyileştirme, kurtarılan hayvanların tedavilerini sağlama amacıyla görevlendirilen veteriner hekimler bölgedeki faaliyetlerini tamamlayarak Iğdır'a döndü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede mağdur durumda olan hayvan yetiştiricilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için Iğdır'dan veteriner ekip gönderildi. Afetin ardından yetiştiricilerin tarımsal üretimde yaşadıkları zorlu sürecin atlatılması için giden ekipler tespit ve tedavi çalışmalarının yanında danışmanlık hizmetleriyle de depremzede çiftçilerin yüklerinin azaltılmasına katkı sağladılar. Bölgedeki çalışmalarını tamamlayan ekipler Iğdır'a geri döndü.