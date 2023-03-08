Iğdır'dan deprem bölgesine usta öğreticiler çocukları eğlendirmek için gitti

Iğdır'da Halk Eğitim Merkezi usta öğreticiler gönüllü olarak deprem bölgesindeki çocuklar ile zaman geçirmek onları eğlendirerek ve kadınlara el işi öğreterek depremin izlerini silmek için deprem bölgesi olan Hatay'ın Samandağ ilçesine gitti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde meydana gelen depremlerin ardından ülke genelinde depremin izlerini silmek için çalışmalar devam ediyor. Depremden en çok etkilenen çocukların eğlendirilmesi ve eğitimin devam ettirilmesi içinde çalışmalar devam ediyor. Iğdır'da Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri gönüllü olarak deprem bölgesi olan Hatay'ın Samandağ ilçesine gitti. Çocuklar için hazırladıkları çeşitli oyuncakları arabaya yükleyen 10 kişilik ekip bölgeye giderek çocuklar ile ilgilenecek, kadınlara da el işi öğretecek depremin izlerini az da olsa silmeye çalışacaklar.

Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Ölmez, ekiplerinin deprem bölgesinde acıları hafifletmeye gideceklerini belirterek “6 Şubatta ülkemizde büyük acılara neden olan büyük bir deprem oldu. Bu deprem 11 ilimizi etkiledi, birçok vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuştu. Yaralılarımız çok ve aynı zamanda 11 ilimizde büyük bir yıkım var. Bu bizi derinden üzdü, derinden sarstı. Ama tabii yaraları sarma zamanı. Bu amaçla da biz Iğdır Halk Eğitim Merkezi olarak 10 kişiden oluşan bir ekip oluşturduk. Burada Hatay'ın Samandağ ilçesine bu ekibi gönderiyoruz. Oradaki depremzede vatandaşlarımıza özellikle çocuklarımıza kadınlarımıza yaşadıkları üzüntüden bir nebze de olsa uzaklaştırmak amacıyla bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışmada çocuklarımıza eğitici çalışmalar yapacağız. Kadınlarımıza el işi yapma ve benzer çalışmalar yapacağız. Vatandaşlarımızın acılarını bir nebze olsa da hafifletmek bizi mutlu edecektir” dedi.