Iğdır'dan deprem bölgesine yardım ekibi gönderildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hasara neden olan depremin hemen ardından Iğdır'dan bölgeye yardım ekipleri gönderildi.

Iğdır Valiliği ve AFAD Iğdır İl Müdürlüğünün koordinasyonuyla deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak için Iğdır AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan ilk etapta 10 araç 50 personel gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin birçok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak için Iğdır AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz bölgeye hareket etti” denildi.