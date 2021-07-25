Iğdır'dan sel mağduru Artvin'e sağlık ekipleri gönderildi

Artvin'de meydana gelen sel sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde bulunulması için bölgeye sağlık ekipleri ve araç sevk edildi.

Geçtiğimiz gün Artvin'de etkili olan sağanak yağışlar sonrası kentte sel meydana geldi. Oluşan sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sel sonrası arama kurtarma faaliyetlerine katılmak, acil sağlık hizmeti sunmak ve Artvin'in yaralarını sarmak için Iğdır'dan gece yarısı yola çıkan ekipler sabaha karşı kent merkezine ulaştı. Bölgeye 3 kişilik UMKE timi, 1 UMKE arama kurtarma aracı, 3 Kişilik 112 Acil Sağlık Ekibi, 1 tam donanımlı Pajero ambulans gönderildi.